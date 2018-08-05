Неизвестная группировка "Фланелевые солдаты" взяла на себя ответственность за покушение на Мадуро

Ранее Мадуро заявил, что за покушением стоят правые силы Колумбии во главе с президентом этой страны Хуаном Мануэлем Сантосом.

Ответственность за покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро взяла на себя до сих пор неизвестная группировка "Фланелевые солдаты" ("Soldados de Franela").

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Поддерживать правительство, которое забыло конституцию и возмутительно использует госслужбу для собственного обогащения - это оскорбление воинской чести", - говорится в заявлении движения, распространенном в воскресенье, 5 августа, в социальных сетях.

В субботу, 4 августа, официальный представитель правительства Хорхе Родригес заявил, что президент Венесуэлы остался невредимым после взрывов нескольких дронов во время военного парада в столице страны Каракасе.

«Это было покушение лично на президента Мадуро», - отметил Родригес.

Взрывы прогремели во время речи, которую Мадуро произносил перед военнослужащими. Семь человек получили ранения. По словам Родригеса, во время покушения использовались начиненные взрывчаткой дроны.

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Спустя несколько часов после взрывов Мадуро выступил с заявлением, в котором заявил, что за покушением стоят правые силы Колумбии во главе с президентом этой страны Хуаном Мануэлем Сантосом. В Каракасе тем временем почти сразу прошли задержания лиц, обвиненных в причастности к покушению.

Между тем правительство Колумбии отвергло свою причастность к покушению, о которой заявил Мадуро. Это обвинение "абсолютно необоснованно", заявил представитель колумбийского правительства.

В мае Мадуро принес присягу на новый президентский срок. В преддверии выборов многие представители оппозиции были отстранены от участия в них, заключены в тюрьмы или бежали из страны. Главный оппозиционный альянс Венесуэлы MUD бойкотировал голосование, активность избирателей была ниже 50 процентов. Ряд государств Латинской Америки не признали результатов голосования. США усилили санкции против правительства в Каракасе.

Мадуро обвиняют в стремлении уничтожить демократию в Венесуэле. После многомесячных массовых протестов в 2017 году, в ходе которых погибли 125 человек, Мадуро через учредительное собрание де-факто лишил полномочий парламент, где оппозиция имела большинство. Венесуэла переживает также глубокий экономический кризис, в стране не хватает продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости.