Илон Маск назвал педофилом британского дайвера, спасавшего детей из пещеры в Таиланде

Спасатель Верн Ансворт, участвовавший в спасательной операции, заявил, что идея Маска о мини-субмарине является пиар-ходом.

Миллиардер Илон Маск в резкой форме ответил британскому дайверу, раскритиковавшему его план по спасению детей из затопленной пещеры в Таиланде.

Об этом сообщает The Guardian. Спасатель Верн Ансворт, участвовавший в спасательной операции, заявил, что идея Маска о мини-субмарине является пиар-ходом. Подлодку он посоветовал засунуть миллиардеру "куда поглубже".

В ответ Маск своем Twitter назвал оппонента педофилом, отметив, что его мини-субмарина была бы успешной.

Как сообщал УНИАН, 12 подростков из футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Когда они были в пещере Тхам Луанг, началось наводнение, и группа оказалась отрезана от выхода.

Читайте такжеВ Таиланде спасли всех застрявших в затопленной пещере (видео)

Спустя десять дней их нашли, однако не смогли сразу вывести на поверхность из-за дождей. Операция по спасению подростков и их тренера началась 8 июля.

6 июля Илон Маск отправил в Таиланд специалистов для помощи в спасении группы школьников из затопленной пещеры. Изобретатель предложил использовать мини-субмарину, чьи небольшие размеры позволят ей легко проходить через узкие проходы пещеры. По его словам, аппарат должен быть достаточно легким, чтобы его могли несли два дайвера.

Однако, Илону Маску приобщиться к этой операции власти страны так и не позволили.