Американский сенатор сравнил российские власти с мафией - у Путина ответили
Американский сенатор Джон Кеннеди, заявивший, что сотрудничать с Россией все равно, что «иметь дело с мафией», встречался с руководством РФ.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Конечно, трудно понять подобные слова. Я не знаю, в каком контексте они были сказаны. Сенатор действительно был здесь и имел возможность посмотреть на нашу страну, пообщаться с руководством», - сказал Песков.
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«Мы не носим розовых очков и прекрасно отдаем себе отчет в том, насколько американский политический истеблишмент находится в плену стереотипов и под страшнейшим внутренним русофобским давлением», - добавил он.
По информации Associated Press, сенатор Кеннеди, недавно посетивший Россию, заявил, что сотрудничать с российскими властями все равно, что «иметь дело с мафией». «В России нет политической философии. Это все равно, что сказать, что такое политическая философия мафии», - отметил Кеннеди и добавил, что доверять президенту РФ Владимиру Путину нельзя, а «лучшее, что можно сделать - попытаться сдерживать его». По словам сенатора, США могут прибегнуть к «драконовским мерам» в отношении России, если в дальнейшем будет выявлено «российское вмешательство» на выборах в Конгресс.
Сенатор Кеннеди представляет Луизиану. Группа американских конгрессменов и сенаторов прибыла в Россию 30 июня. Президенты США и РФ Дональд Трамп и Путин 16 июля проведут встречу в Хельсинки.