Госсекретарь США намерен подарить Ким Чен Ыну CD с песней Rocket Man Элтона Джона – СМИ

В период обострения дипломатического кризиса между Вашингтоном и Пхеньяном Трамп называл Ким Чен Ына «маленьким человеком-ракетой».

В ходе своего визита в Пхеньян госсекретарь США Майк Помпео намерен передать северокорейскому лидеру подарок, отсылающий к кризису в отношениях между ним и президентом США Дональдом Трампом – CD-диск с хитом Элтона Джона Rocket Man.

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Об этом сообщает South China Morning Post. Вместе с диском Помпео также должен будет передать северокорейскому лидеру письмо от президента США.

6 июля Помпео прибыл в Пхеньян, где будет вести с руководством Северной Кореи переговоры о реализации договоренностей, достигнутых на историческом саммите в Сингапуре 12 июня.

Отмечается, что в прошлом году, в период обострения дипломатического кризиса между Вашингтоном и Пхеньяном, Трамп назвал Ким Чен Ына «маленьким человеком-ракетой», сделав отсылку к знаменитой песне Элтона Джона. Ким Чен Ын тогда ответил Трампу, назвав его «умственно отсталым старым маразматиком».

В Сингапуре Трамп напомнил Ким Чен Ыну о «человеке-ракете», но последний сказал, что никогда раньше не слышал эту песню.

«Rocket Man» — песня британского певца и композитора Элтона Джона 1972 года с альбома Honky Château.

Напомним, 12 июня в Сингапуре прошла встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, они подписали документ, который обязывает Северную Корею к "полной денуклеаризации Корейского полуострова".

На пресс-конференции по итогам саммита Трамп объявил о скором окончании войны в Корее. Он сообщил, что санкции против КНДР пока останутся в силе, но будут отменены, как только ядерное оружие "перестанет быть фактором".