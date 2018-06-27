ОЗХО получила право называть имена виновных в химических атаках

Несмотря на сопротивление России и Сирии Организация по запрещению химического оружия решила называть имена исполнителей химических атак. Лондон заявил, что организация немедленно начнет идентифицировать ответственных за атаки в Сирии.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) решила называть имена исполнителей химических атак.

За это проголосовали две трети государств-членов организации в среду, 27 июня, во время специального заседания в Гааге, передает агентство dpa. До сих пор ОЗХО занималась расследованием случаев применения химического оружия, но не имела права указывать имена их организаторов, пишет DW.

Решение было принято по инициативе Великобритании, которая выдвинула его после вероятного совершения химических атак в Сирии и Ираке, а также нападения с применением химического оружия на экс-разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери в марте 2018 года. Лондон обвинил Москву в совершении химатаки на британской территории. "ОЗХО проголосовала за предложение Британии при поддержке 30 стран, которое теперь позволит ей говорить не только когда было применено химоружие, но и кем", - написал в Twitter постпред Великобритании при ОЗХО Петер Уилсон. Он отметил, что за расширение полномочий организации проголосовали 82 страны, а против - 24.

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В канцелярии министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона заявили, что организация "немедленно начнет работу, чтобы помочь идентифицировать ответственных за химические атаки в Сирии".

Россия и Сирия высказались против предоставления ОЗХО такого полномочия. "Предлагаем серьезно задуматься над перспективой, которая нас ожидает в случае реализации подобных замыслов, и осознать меру ответственности за судьбу ОЗХО и Конвенции о запрещении химического оружия от 1993 года. - Ред.) в этот переломный период", - заявил руководитель российской делегации на конференции ОЗХО, заместитель министра промышленности и торговли России Георгий Каламанов.