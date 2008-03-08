Конституционный суд Армении признал итог президентских выборов
19:00, 08 марта 2008Мир
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Решение ЦИКа оставили в силе
Конституционный суд Армении отказался признать недействительными итоги президентских выборов, прошедших в стране 19 февраля и оставить в силе решение ЦИКа от 24 февраля об объявлении президентом республики Сержа САРКИСЯНА.
Как передает ИТАР-ТАСС, иски, объединенные в одно дело, требующие признать недействительными результаты голосования, поступили в КС Армении от кандидатов в президенты Тиграна КАРАПЕТЯНА и Левона Тер-ПЕТРОСЯНА.
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