Конституционный суд Армении признал итог президентских выборов

19:00, 08 марта 2008
Мир
606 0

Решение ЦИКа оставили в силе

Конституционный суд Армении отказался признать недействительными итоги президентских выборов, прошедших в стране 19 февраля и оставить в силе решение ЦИКа от 24 февраля об объявлении президентом республики Сержа САРКИСЯНА.

Как передает ИТАР-ТАСС, иски, объединенные в одно дело, требующие признать недействительными результаты голосования, поступили в КС Армении от кандидатов в президенты Тиграна КАРАПЕТЯНА и Левона Тер-ПЕТРОСЯНА.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter