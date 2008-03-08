Премьер Сербии Коштуница заявил о своей отставке
18:16, 08 марта 2008Мир
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Не может работать из-за развала коалиции
Премьер-министр Сербии Воислав КОШТУНИЦА объявил об уходе в отставку, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
По словам В.КОШТУНИЦЫ, его правительство не может больше работать из-за развала коалиции и призвал провести новые выборы.
Ранее на этой неделе сербский премьер говорил о "глубоком кризисе" в правительстве после объявления краем Косово независимости в одностороннем порядке.
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