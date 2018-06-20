В Эстонии заявили о нарушении воздушной границы самолетом российского МВД
Принадлежащий российскому Министерству внутренних дел самолет в районе острова Вайндлоо нарушил воздушную границу Эстонии.
Об этом сообщила пресс-служба Главного штаба Сил обороны Эстонии, передает Postimees.
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Как сообщили в штабе, принадлежащий МВД Российской Федерации самолет Ту-154М в среду днем в районе острова Вайндлоо вошел в воздушное пространство Эстонии
Это нарушение стало вторым в текущем году нарушением воздушного пространства Эстонии российским самолетом.
Отмечается, что к моменту нарушения эстонской воздушной границы экипаж самолета не представил эстонской стороне полетный план. Радиоконтакта с бортом самолета у центра управления полетами Эстонии не было.
Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла Российской Федерации в Таллинне и вручило ему соответствующую ноту.
Как сообщал УНИАН, 12 марта российский военный самолет Ил-76 без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндло.