Лидер французских националистов пообещала провести референдум о выходе из ЕС

Лидер французской оппозиционной партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен пообещала провести в стране референдум по вопросу о выходе из состава Евросоюза, передает ТАСС.

Такой плебисцит она готова организовать в случае победы на президентских выборах в 2017 году, заявила политик в интервью газете Le Figaro, опубликованном в пятницу.

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"Если я буду избрана президентом, я возьму перед французами обязательство организовать в течение полугода референдум о выходе из Европейского союза, - сказала Ле Пен. - За эти шесть месяцев я проведу переговоры с европейскими инстанциями о возвращении Франции четырех основополагающих элементов суверенитета - территориального, валютного, законодательного и экономического".

По словам лидера "Нацфронта", по итогам переговорного процесса с Брюсселем возможны два сценария: "Либо Евросоюз вернет французскому народу эти четыре части суверенитета, либо откажет".

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"И тогда я попрошу французов проголосовать на референдуме за выход из ЕС", - добавила она.

При этом политик подчеркнула, что в случае отрицательного ответа избирателей она намерена сразу подать в отставку, поскольку никогда не будет "давать обещания, которые не способна сдержать".