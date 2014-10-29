Лидера французских националистов возле супермаркета забросали камнями

Инцидент произошел в пригороде Парижа в понедельник, 27 октября, однако известно о нем стало только сейчас, пишет Лента.ру со ссылкой на Le Parisien.

Группа молодых людей поджидала Ле Пен у магазина в городе Ла-Сель-Сен-Клу. «Трое или четверо молодых людей уточнили у местных жителей, что это на самом деле она», — сообщил источник в полиции. Дождавшись, пока депутат сядет в машину, они начали кидать камни в автомобиль.

Ле Пен, находящаяся на пассажирском сиденье, не пострадала, однако ее машина получила повреждения.

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Как сообщает The Local, инцидент расценивается полицией как акт политического активизма или хулиганства. Задержать злоумышленников пока не удалось.

В сентябре 2012 года у Ле Пен аннулировали водительские права за нарушение правил дорожного движения. По информации издания 20 minutes, в период с 21 апреля 2007 года по 14 марта 2012 года на ее автомобиль семь раз был составлен протокол за превышение скорости и один — за проезд на красный свет. В конце сентября текущего года депутат начала борьбу за восстановление прав.