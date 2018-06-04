Мэром Кишинева стал кандидат, который хочет "освободить" страну от пророссийского Додона

В ноябре текущего года в Молдове состоятся парламентские выборы.

Во втором туре выборов мэра Кишинева, который состоялся в воскресенье, 3 июня, победу одержал председатель проевропейской "Платформы "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе.

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Как передает DW.com, за него проголосовали 52,6 процента избирателей. Его оппонента, социалиста Иона Чебана, поддержали 47,4 процента избирателей. Явка на голосовании - несколько ниже 40 процентов.

Победитель Нэстасе заявил, что планирует свергнуть нынешний "режим в Молдове" и освободить страну от "бинома Плахотнюка-Додона" (молдавские олигарх Влад Плахотнюк и президент Игорь Додон. - Ред.). "У нас отличная сплоченная команда, мы заложили хорошую основу для того, чтобы получить еще более важную победу на парламентских выборах", - отметил Нэстасе.

В первом туре мэрских выборов в молдавской столице, который состоялся 20 мая, лидировал Чебан с 41 процентом голосов, Нэстасе был вторым из около 32 процентов. Парламентские выборы в Молдове запланированы на ноябрь текущего года.