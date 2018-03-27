Президент Молдовы возмутился решением правительства выслать российских дипломатов из страны

Он подчеркнул, что у Молдовы нет никаких союзнических обязательств перед Великобританией и другими членами НАТО для таких шагов.

Президент Молдовы Игорь Додон "крайне возмущен" решением правительства Молдовы выслать трех российских дипломатов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Крайне возмущен решением правительства Молдовы о высылке из страны российских дипломатов. Категорически осуждаю эту очередную антироссийскую провокацию", - написал Додон.

Он подчеркнул, что у Молдовы нет никаких союзнических обязательств перед Великобританией и другими членами НАТО для того, чтобы делать подобные шаги из принципа блоковой солидарности.

"Заявляю со всей ответственностью, что сделаю все возможное, чтобы молдавско-российские отношения не пострадали от антироссийской провокации правительства Молдовы", - отметил Додон.

Как сообщалось, Молдова объявила персонами нон грата трех российских дипломатов в ответ на химическую атаку в Солсбери в Великобритании.