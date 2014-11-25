​Великобритания объявила наивысший уровень угрозы терроризма

Глава МВД страны Тереза Мэй заявила о том, что в настоящее время Великобритании угрожает наибольшая опасность за всю ее историю, передает 112.ua со ссылкой на The Telegraph.

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Министр отметила, что это связано с широким распространением влияния "Исламского государства". По ее мнению, остановить отъезд граждан Великобритании в Ирак и Сирию может укрепление в сознании общества "британских ценностей".

В качестве одной из мер по борьбе с терроризмом Тереза Мэй представила законопроект, расширяющий полномочия спецслужб. В частности, им будет позволено запрашивать персональную информацию пользователей, что поможет контролировать передвижение предполагаемых террористов.