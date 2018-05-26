Колумбия станет глобальным партнером НАТО

14:34, 26 мая 2018
Мир
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Иллюстрация \ REUTERS

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Об этом он написал в своем "Tвиттере".

«На следующей неделе мы формализуем вступление Колумбии в НАТО в качестве глобального партнера. Мы будем единственной страной в Латинской Америке, обладающей такой привилегией»,- подчеркнул Сантос.

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Теги: #НАТО#Колумбия#партнерство с НАТО