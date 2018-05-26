Колумбия станет глобальным партнером НАТО

На следующей неделе страна формализует свое вступление в НАТО.

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос сообщил о достижении соглашения о партнерстве с НАТО. Читайте такжеГенсек НАТО призывает Россию признать ответственность за сбитие MH17 Об этом он написал в своем "Tвиттере". «На следующей неделе мы формализуем вступление Колумбии в НАТО в качестве глобального партнера. Мы будем единственной страной в Латинской Америке, обладающей такой привилегией»,- подчеркнул Сантос.

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