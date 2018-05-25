Умер один из самых популярных в мире YouTube-влогеров

За его каналом следят более 2 миллионов подписчиков.

В возрасте 33-х лет скончался один из самых популярных видеовлогеров на YouTube Джон Бэйн по прозвищу Totalbiscuit, который запомнился ценителям комментариями и оценкой компьютерных игр.

Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на The Sun.

У Бейна диагностировали рак кишечника еще в 2014 году. Через некоторое время болезнь отступила, однако впоследствии вернулась и распространилась на печень и спину. В 2015 году стало известно, что рак влогера смертелен, однако он продолжил работать еще в течение двух лет.

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Totalbiscuit известен своими обзорами на самые новые компьютерные игры, он также был ведущим игровым куратором компании по продаже игр Steam. Бейн стал настоящей интернет-сенсацией, а на его канал в YouTube подписаны 2,2 миллиона пользователей.

Напомним, в возрасте 28 лет умер шведский диджей Тим Берглинг, более известный под псевдонимом Avicii.