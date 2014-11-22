В России пешеходов обязали ночью носить светоотражатели

Данная мера призвана снизить количество ДПТ с их участием на неосвещенных дорогах за пределами населенных пунктов, сообщает Дождь.

До настоящего времени ношение светоотражающих элементов во время движения по обочине было для пешеходов рекомендательным. Однако новая мера безопасности является обязательной только для тех, кто идет вдоль дороги за пределами населенных пунктов. Правило заработает с 1 июля 2015 года.

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Правительство дает это время на информирование населения о нововведении. Кроме того, за оставшиеся до вступления поправки в силу время необходимо наладить широкую продажу светоотражателей.