У берегов Аляски обнаружили российские бомбардировщики - СМИ

Два российских бомбардировщика Ту-95 влетели в зону идентификации противовоздушной обороны США.

Американские истребители F-22 11 мая перехватили два российских бомбардировщика Ту-95 в международном воздушном пространстве у побережья Аляски.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Командование воздушно-космической обороны Северной Америки.

Как сказано в сообщении, российские бомбардировщики влетели в зону идентификации противовоздушной обороны, которая простирается примерно на 200 миль от западного побережья Аляски.

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После этого американские истребители осуществили перехват и наблюдали за российскими бомбардировщиками до тех пор, пока те не покинули опознавательную зону.

Как сообщал УНИАН, в мае прошлого года американские военные самолеты F-22 Raptor перехватили два способных нести ядерные заряды российских бомбардировщика Ту-95 в сопровождении двух истребителей Су-35, которые летали у побережья Аляски.