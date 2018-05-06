Во Франции прошли массовые акции протеста против политики Макрона

Тысячи людей протестовали против радикальных реформ Эммануэля Макрона.

В центре Парижа сегодня, 5 мая, тысячи людей протестовали против радикальных реформ Эммануэля Макрона.

Как сообщает The Guardian, мероприятие началось с массового пикника.

Кроме того, небольшие митинги прошли в южных городах Тулуза и Бордо.

В охране правопорядка было задействовано более 2 тысяч правоохранителей.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 1 мая, в столице Франции Париже прошла акция протеста, организованная профсоюзами, демонстранты в масках разгромили витрины и поджигали автомобили, задержаны около 200 человек.