Во Франции прошли массовые акции протеста против политики Макрона

03:21, 06 мая 2018
Мир
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Протесты во Франции / REUTERS

Как сообщает The Guardian, мероприятие началось с массового пикника.

Кроме того, небольшие митинги прошли в южных городах Тулуза и Бордо.

В охране правопорядка было задействовано более 2 тысяч правоохранителей.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 1 мая, в столице Франции Париже прошла акция протеста, организованная профсоюзами, демонстранты в масках разгромили витрины и поджигали автомобили, задержаны около 200 человек.

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Теги: #Франция#Макрон