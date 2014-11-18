Великобритания предоставит миссии ОБСЕ в Украине 10 бронемашин за почти 2 млн долларов
Они необходимы для обеспечения безопасности наблюдателей в наиболее нестабильных восточных районах Украины
Об этом говорится в сообщении главы МИД Соединенного Королевства Филипа Хаммонда, передает ТАСС.
"Бронемашины, оснащенные средствами связи стоимостью 1,2 млн фунтов стерлингов (1,9 млн долларов), необходимы для обеспечения безопасности наблюдателей в наиболее нестабильных восточных районах Украины", - отметил Хаммонд. Он добавил, что они позволят представителям миссии ОБСЕ, которая играет ключевую роль в исполнении минских договоренностей между Россией и Украиной", более эффективно наблюдать за статусом прекращения огня и ситуацией на украинско-российской границе.
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Кроме того, до конца месяца Лондон направит в Украину еще трех наблюдателей в дополнение к восьми, которые прибыли туда на прошлой неделе, говорится в заявлении британского МИД.