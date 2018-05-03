Конкуренты Melovin: ТОП-5 фаворитов «Евровидения-2018» по версии букмекеров (видео)

14:39, 03 мая 2018
Мир
137

Первое место отдают Израилю. Композицию Toy и "куриный танец" 25-летней певицы Netta Barzilai сразу же облюбовали в сети. Ее видео только на официальном канале конкурса в Youtube посмотрели около 16 млн человек.

Читайте такжеНомер с гробом и огнем: Melovin провел репетицию на сцене "Евровидения" в Лиссабоне (видео)

Болгарии букмекеры пророчат второе место. Страну представит группа Еquinox, которая исполнит песню Bones. Коллектив был создан специально для конкурса в этом году и состоит из 5 участников.

На третьем месте – Франция. Страну представит семейный электро-поп-дуэт Madame Monsieur, который исполнит песню Mercy.

Melovinсейчас по прогнозам букмекеров находится на 19 месте. Однако, оценка букмекеров может меняться после репетиций.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Евровидение 2018
Теги: #Евровидение#конкурс#победа#букмекеры#Melovin