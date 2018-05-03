Конкуренты Melovin: ТОП-5 фаворитов «Евровидения-2018» по версии букмекеров (видео)

Яркая певица из Израиля Netta - потенциальная победительница конкурса, по данным букмекеров.

Согласно ставкам букмекерской конторы William Hill, шансы на победу на данный момент выглядят так.

Первое место отдают Израилю. Композицию Toy и "куриный танец" 25-летней певицы Netta Barzilai сразу же облюбовали в сети. Ее видео только на официальном канале конкурса в Youtube посмотрели около 16 млн человек.

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Болгарии букмекеры пророчат второе место. Страну представит группа Еquinox, которая исполнит песню Bones. Коллектив был создан специально для конкурса в этом году и состоит из 5 участников.

На третьем месте – Франция. Страну представит семейный электро-поп-дуэт Madame Monsieur, который исполнит песню Mercy.

Melovinсейчас по прогнозам букмекеров находится на 19 месте. Однако, оценка букмекеров может меняться после репетиций.