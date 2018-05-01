Истребители Британии будут патрулировать воздушное пространство над Черным морем

Такие миссии по охране воздушного пространства гарантируют, что Альянс сможет эффективно бороться с любой угрозой.

Британские истребители Typhoon начинают участие в миссии воздушной полиции НАТО над Черным морем.

Об этом сообщает пресс-служба британских Королевских воздушных сил. Во время церемонии на авиабазе Михаила Когэлничану на юге Румынии ведущие официальные лица НАТО предоставили аккредитацию британским истребителям на участие в миссии по усилению авиационной полиции над Черным морем.

Читайте такжеВ США потерпел крушение истребитель F-16

"Такие миссии по охране воздушного пространства гарантируют, что мы сможем быстро и эффективно бороться с любой возможностью агрессии или угрозой для Альянса или его членов", - сказал на церемонии посол Великобритании в Румынии Пол Бруммель.

Ранее сообщалось, что военно-воздушные силы США показали, как перехватывали российские истребители Су-30 в международном воздушном пространстве Балтийского региона.