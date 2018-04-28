Умер экс-президент Гватемалы, который завершил гражданскую войну в стране
11:41, 28 апреля 2018Мир
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В результате конфликта, который продолжался в Гватемале около 36 лет, лишились жизни и исчезли более 250 тысяч человек.
Бывший президент Гватемалы Альваро Арзу / фото REUTERS
В возрасте 72 лет скончался бывший президент Гватемалы Альваро Арзу.
Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на Reuters.
Альваро Арзу занимал пост президента Гватемалы c 1996 года по 2000. C 2004 и до сегодня он был городским председателем одноименной столицы Гватемалы.
Больше всего Арзу запомнился как лидер страны благодаря тому, что завершил гражданскую войну в Гватемале, которая длилась около 36 лет. В результате конфликта лишились жизни и исчезли более 250 тысяч человек.
"Гватемала потеряла великого человека, посвятившего свою жизнь служению народу", - говорит президент страны Джимми Моралес.
Напомним, 2 апреля на 91-м году жизни скончался бывший диктатор, президент Гватемалы c 1982 по 1983 года Риос Монтт. Его обвиняют в тысячах убийств, исчезновениях и пытках.
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