Еврокомиссия требует от соцсетей бороться с фейковыми новостями

ЕК намерена содействовать созданию независимой экспертной сети, которая будет заниматься проверкой фактов для выявления фейковых новостей.

Социальные сети должны прекратить практику распространения на своих платформах фейковых новостей.

Об этом говорится в соответствующей инструкции Европейской Комиссии (ЕК), которая была обнародована в четверг, 26 апреля, передает Deutsche Welle.

Согласно этому документу, в случае, если социальным сетям не удастся искоренить фейковые новости, Европейский Союз может прибегнуть к дальнейшим соответствующим мерам для борьбы с дезинформацией в соцсетях.

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В ЕК ожидают от социальных сетей разработки "Кодекса практики саморегулирования" до июля текущего года, который будет иметь целью прекращение распространения фейковых новостей. ЕК планирует следить за внедрением этих норм соцсетями.

"Мы будем ожидать очевидных результатов, которые можно будет оценить, до октября этого года. И тогда, в случае необходимости, в декабре мы решим, считаем ли уместным принятие дополнительных мер", - заявила в четверг єврокомиссар по вопросам цифровой экономики Мария Габриэль.

Также ЕК намерена содействовать созданию независимой экспертной сети, которая будет заниматься проверкой фактов для выявления фейковых новостей.

Также, по словам Габриэль, в Европе необходимы дополнительные усилия в направлении медиаобразования населения, а также поддержка качественных средств массовой информации.

Ранее УНИАН сообщал, что парламент Малайзии принял закон, который предусматривает уголовную ответственность за распространение фейковых новостей.