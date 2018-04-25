В США потерпел крушение истребитель F-16

01:39, 25 апреля 2018
Мир
40
Полет истребителя F-16 / REUTERS

В американском штате Аризона потерпел крушение истребитель Военно-воздушных сил F-16 C, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на авиабазу Люк.

Читайте такжеВ России разбился вертолет Ка-29: двое пилотов погибли (видео)

Как передает РБК, самолет разбился утром 24 апреля во время тренировочного полета. Он потерпел крушение при попытке совершить посадку в аэропорту в городе Лейк-Хавасу-Сити. ​В результате случившегося никто не пострадал. Пилот смог катапультироваться, его госпитализировали. Его жизни ничего не угрожает, отмечает телеканал.

В начале апреля в американском штате Невада в районе авиабазы Неллис разбился истребитель F-16 ВВС США. Инцидент также произошел в ходе тренировочного полета.

Как сообщал УНИАН, недавно пилот, посадившая самолет после отказа двигателя, стала новым американским героем.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ВВС США#крушение истребителя в США