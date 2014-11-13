В России предлагают запретить учебу студентов за рубежом, чтобы те не стали шпионами

Депутат от Либерально-демократической партии предлагает закрыть программу "Глобальное образование", сообщает ТСН.

Политик из партии Жириновского боится, что за рубежом российских студентов завербуют в шпионы. Депутат обеспокоен, ибо, по программе, выпускники должны отработать три года в российских компаниях . В частности, и в сфере обороны.

Депутат заявляет, что завербованные студенты смогут выдавать государственные тайны, поэтому предлагает вообще отказаться от программы.

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