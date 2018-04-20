В США сенаторам разрешили приносить младенцев на заседания (видео)

Такую инициативу предложила сенатор Тэмми Дакворт, которая и сама недавно стала мамой.

Сенат США принял поправки в регламент, которые позволяют приходить на заседания палаты с новорожденными детьми.

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Такую инициативу предложила сенатор Тэмми Дакворт, которая и сама недавно стала мамой. Для Тэмми - ветеранки войны и активной защитницы прав женщин - это уже второй ребенок. Она хочет, чтобы родителям было легче совмещать уход за ребенком и построение карьеры. Инициатива была принята единогласно.

Дакуорт родила дочь 9 апреля и взяла трехмесячный отпуск. Она заявила, что будет приходить в Сенат для голосования по важным вопросам.