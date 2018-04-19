В России будут хранить всю переписку и звонки россиян за месяц

В перечень информации для сбора входят голосовые и текстовые сообщения, изображения, аудио, видео.

Правительство России утвердило процедуру хранения всего трафика российских пользователей за последние 30 суток.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

Согласно документу, операторы связи с 1 октября 2018 года будут хранить в полном объеме всю информацию пользователей за последние 30 суток. При этом объем трафика для сохранения ежегодно будет расти на 15 процентов в течение пяти лет.

Читайте такжеВ Беларуси хотят блокировать сайты без решения суда, "возьмутся" и за комментаторов на форумах

В перечень информации для сбора входят голосовые и текстовые сообщения, изображения, аудио, видео. Данные о фактах приема и передачи звонков, сообщений и другого контента операторы обязаны хранить в течение полугода.

Утверждение процедуры хранения трафика прошло в рамках реализации пакета антитеррористических законов, также известных как «пакет Яровой», принятых в июне 2016 года. В частности, эти законы наделяют полицию правом запрашивать у операторов информацию о клиентах, а ФСБ - требовать от соцсетей и мессенджеров ключи шифрования.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля в России начали блокировать мессенджер Telegram. В Роскомнадзор поступило решение Таганского районного суда об ограничении доступа на территории России к интернет-ресурсам организатора распространения информации в сети интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership. В связи с этим информация о данных интернет-ресурсах 16 апреля была направлена операторам связи с целью ограничения доступа.