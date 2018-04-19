Цукерберга пригласили в Европарламент из-за скандала об утечке данных пользователей Facebook

На минувшей неделе Цукерберг в течение двух дней на протяжении десяти часов отвечал на вопросы американских парламентариев.

Основатель и руководитель компании Facebook Марк Цукерберг приглашен выступить в Европарламенте в связи со скандалом вокруг утечки данных своих пользователей.

Об этом в среду, 18 апреля, заявила еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова, передает DW.com. По ее словам, этот случай слишком важный, чтобы "просто так просмотреть его". Юрова рекомендовала Цукербергу принять приглашение. Руководство компании пока не прокомментировала заявление еврокомиссара.

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На минувшей неделе Цукерберг в течение двух дней на протяжении десяти часов отвечал на вопросы американских парламентариев. На следующий вторник в Сан-Франциско должна состояться встреча руководителя Facebook и еврокомиссара Андруса Ансипа.

Несколько лет назад компания Cambridge Analytica, связанная с предвыборным штабом Дональда Трампа, воспользовалась данными приложения для Facebook, которое предлагало пользователям составить их психологический портрет. Это приложение установили около 270 тысяч человек, передав ему свою личную информацию. Позже Cambridge Analytica отчиталась в том, что она уничтожила полученную информацию, однако, как выяснилось, не все данные были удалены. Предполагается, что в ходе последней предвыборной кампании в США фирма использовала личные данные части электората страны для создания адресной и психологически выверенной рекламы.