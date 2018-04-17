Российским студентам в Великобритании предлагают переводиться в МГИМО и работать на Дальнем Востоке

11:44, 17 апреля 2018
Мир
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Иллюстрация REUTERS

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Как сообщает «Коммерсант», проект получил название «Highly Likely Welcome Back, или пора домой!». Его создатели убеждены, что значительное число обучающихся за рубежом хочет вернуться в Россию «по политическим причинам».

Вернувшимся на родину студентам, как отмечается, обещают помочь продолжить обучение в МГИМО или трудоустроиться, например, на Дальний Восток.

В то же время, опрошенные журналистами студенты и эксперты в Великобритании говорят, что никакого давления не испытывают. В посольстве Великобритании в России заверили, что в стране как и всегда, очень рады россиянам, которые приезжают с целью обучения или туризма».

Указывается, что по данным российского Министерства образования и науки, по состоянию на 2017 год в зарубежных вузах учатся около 60 тыс. российских студентов. Студентам, которые уже заканчивают обучение, авторы программы обещают помочь с трудоустройством в РФ. 

Ранее сообщалось, что власти Великобритании рассматривают возможность введения новых санкций против российских бизнесменов, которые ведут дела на территории Соединенного Королевства.

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Теги: #Россия#Великобритания