Поля опиума в Афганистане достигли размера Чернобыльской зоны отчуждения
13:36, 12 ноября 2014Мир
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Рекордный урожай опиума собранный в Афганистане в этом году, сообщает Управление ООН по наркотикам и преступности в своем отчете.
REUTERS
По этим данным, посевы наркотического сырья выросли на 7% по сравнению с прошлым годом и составили 224 тысячи гектаров. Это немного меньше, чем площадь зоны отчуждения вокруг Чернобыля.
Об этом пишет "Радио Свобода".
Специалисты считают эти данные свидетельством безуспешности нынешних усилий в борьбе с наркотиками в Афганистане. Как считают аналитики, новый отчет огорчит доноров, которые вложили миллионы долларов, чтобы побороть распространение наркотиков.
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Афганистан производит 80% всего незаконного опиума в мире, а доходы от такой торговли идут на помощь талибам.
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