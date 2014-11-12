Поля опиума в Афганистане достигли размера Чернобыльской зоны отчуждения

По этим данным, посевы наркотического сырья выросли на 7% по сравнению с прошлым годом и составили 224 тысячи гектаров. Это немного меньше, чем площадь зоны отчуждения вокруг Чернобыля.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Специалисты считают эти данные свидетельством безуспешности нынешних усилий в борьбе с наркотиками в Афганистане. Как считают аналитики, новый отчет огорчит доноров, которые вложили миллионы долларов, чтобы побороть распространение наркотиков.

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Афганистан производит 80% всего незаконного опиума в мире, а доходы от такой торговли идут на помощь талибам.