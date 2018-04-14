НАТО созывает срочное заседание для обсуждения удара по Сирии

Целью является информирование Североатлантического совета относительно последних событий в Сирии.

Сегодня вечером Североатлантический совет встретится на уровне послов в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Об этом говорится в сообщении на сайте Альянса.

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"Цель встречи заключается в том, чтобы Франция, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты могли проинформировать Совет по поводу последних событий в Сирии", - говорится в сообщении.

После встречи Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведет пресс-конференцию.

Мероприятие будет доступно в прямом эфире на спутнике и на веб-сайте НАТО. Трансляция будет вестись на английском и французском языках.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по сирийским военным объектам, которые связаны с химическим оружием. Целями атаки были научно-исследовательский центр под Дамаском, склад химического оружия возле города Хомс, а также расположенный неподалеку от склада командный пункт.

Американский президент Дональд Трамп также обратился к Ирану и России, назвав их "наиболее ответственными за поддержку, снабжение и финансирование" режима президента Сирии Башара Асада.

Трамп подчеркнул, что удары являются прямым результатом неспособности России удержать Асада от применения химического оружия.

НАТО и Евросоюз выразили поддержку действиям США и союзников в Сирии.