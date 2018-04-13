Британия отправила к Сирии самолет управления нанесением ударов

07:18, 13 апреля 2018
Мир
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Самолет вылетел с авиабазы Уоддингтон 12 апреля / фото wikimedia.org

По их сведениям, в районе 18:00 по Киеву британский разведывательный самолет с бортовым номером ZJ690 был зафиксирован к востоку от греческого острова Крит, выполнявшим полет в направлении Сирии, передает "Интерфакс".

Пока неясно, осуществлял ли он только перелет на британскую авиабазу в Акротири на Кипре или же летел на выполнение задания вблизи Сирии по определению целей для возможного удара.

Как сообщалось, Великобритания с четверга закрыла воздушное пространство над Средиземноморьем вблизи своей базы Акротири на Кипре в связи с предстоящим увеличением военной активности.

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Как сообщал УНИАН, 11 апреля президент США Дональд Трамп пообещал осуществить ракетный удар по Сирии из-за химической атаки в городе Дума 7 апреля, в результате которого погибло много людей. Так он ответил на заявление посла РФ в Ливане Александра Засыпкина ливанскому телеканалу "Аль-Манар" о том, что Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня в случае агрессии США против Сирии.

Президент США также заявил, что отношения с Российской Федерацией стали хуже, чем были во времена "холодной войны".

Российские военные корабли покинули сирийский порт Тартус в связи с возможными ударами США по Сирии.

Кроме того, издание The Times сообщило, что Великобритания готовится нанести авиаудары по Сирии. В полную боеготовность приведены самолеты британских ВВС на военной базе на Кипре.

7 апреля несколько мониторинговых и медицинских групп, работающих в Сирии, заявили о химической атаке в городе Дума.

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Теги: #Британия#самолет#Сирия#удар