Британия отправила к Сирии самолет управления нанесением ударов

С четверга до 12 мая морской район вблизи британской базы, расположенной на южном берегу Кипра, объявлен опасным для полетов гражданской авиации.

Самолет воздушной разведки и управления нанесением ударов Sentinel R.1 британских Королевских ВВС в четверг вылетел с авиабазы Уоддингтон в Англии, взяв курс на Восточное Средиземноморье к берегам Сирии, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, в районе 18:00 по Киеву британский разведывательный самолет с бортовым номером ZJ690 был зафиксирован к востоку от греческого острова Крит, выполнявшим полет в направлении Сирии, передает "Интерфакс".

Пока неясно, осуществлял ли он только перелет на британскую авиабазу в Акротири на Кипре или же летел на выполнение задания вблизи Сирии по определению целей для возможного удара.

Как сообщалось, Великобритания с четверга закрыла воздушное пространство над Средиземноморьем вблизи своей базы Акротири на Кипре в связи с предстоящим увеличением военной активности.

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Как сообщал УНИАН, 11 апреля президент США Дональд Трамп пообещал осуществить ракетный удар по Сирии из-за химической атаки в городе Дума 7 апреля, в результате которого погибло много людей. Так он ответил на заявление посла РФ в Ливане Александра Засыпкина ливанскому телеканалу "Аль-Манар" о том, что Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня в случае агрессии США против Сирии.

Президент США также заявил, что отношения с Российской Федерацией стали хуже, чем были во времена "холодной войны".

Российские военные корабли покинули сирийский порт Тартус в связи с возможными ударами США по Сирии.

Кроме того, издание The Times сообщило, что Великобритания готовится нанести авиаудары по Сирии. В полную боеготовность приведены самолеты британских ВВС на военной базе на Кипре.

7 апреля несколько мониторинговых и медицинских групп, работающих в Сирии, заявили о химической атаке в городе Дума.