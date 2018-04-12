В Санкт-Петербурге на судостроительном заводе прогремел взрыв, есть погибший

14:08, 12 апреля 2018
Мир
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Фото УНИАН

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По данным городского управления МЧС, взрыв не вызвал последующего возгоранию. Там уточнили, что в результате взрыва газовоздушной смеси в дизельно-генераторном отсеке корабля погиб один человек, еще 11 человек получили ожоги, некоторые находятся в очень тяжелом состоянии.

В свою очередь главный врач медучреждения, куда доставили пострадавших, Антон Повзун заявил, что четверо людей остаются в отделении реанимации. “Поступившие четверо пострадавших в настоящее время находятся на лечении в Институте скорой помощи. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Проводятся все необходимые лечебно-диагностические мероприятия“, - сказал главврач, передают российские СМИ. 

Следственное управление на транспорте СК РФ выдвинуло предварительные версии взрыва на заводе судостроительной фирмы. Там отметили, что в воздухе содержались легковоспламеняющиеся вещества, от чего, скорее всего, произошел взрыв.

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Теги: #взрыв#завод#Санкт-Петербург