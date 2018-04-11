Президент Франции пригрозил ударом по сирийским "химическим объектам"

10 апреля также состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил нанести удар по "химическим объектам" сирийского правителя Башара Асада.

Об этом Макрон заявил в Париже после встречи с саудовским принцем-наследником Мохаммедом бин Салманом, пишет Deutsche Welle.

По словам французского президента, удар может стать ответом Парижа на предполагаемую химическую атаку, совершенную в сирийском городе Дума.

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Макрон заверил, что Франция поддерживает постоянный диалог со своими ближайшими партнерами - США и Великобританией - о дальнейших возможных действий против сирийского режима. Он также пообещал "в ближайшие дни" сообщить о своем решении.

В то же время Макрон исключил любые угрозы для союзников Башара Асада, отметив, что его решение будет касаться только "химических объектов". Французский президент ранее отмечал, что рассматривает применение химического оружия как "красную линию" и угрожал военными ударами в ответ на такие действия.

10 апреля также состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Собеседники высказались за немедленную международную реакцию на возможную химическую атаку в Сирии. Сам факт применения боевых отравляющих веществ они назвали "абсолютно отвратительным", цитирует информагентство Reuters. Мэй в этот же день провела телефонный разговор по поводу реакции на химатаку в Сирии с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как сообщал УНИАН, о химической атаке 7 апреля в сирийском городе Дума сообщили несколько мониторинговых и медицинских групп, работающих в Сирии, однако все они приводили разные данные о жертвах.

По разным данным, после атаки погибли от 70 до 75 человек, еще около тысячи пострадали. Предполагают, что жертв могло быть гораздо больше. У некоторых пострадавших наблюдались симптомы, характерные для поражения хлором или нервно-паралитическим газом.

Сообщалось, что вертолет сбросил в Думе бомбу, которая якобы содержала зарин. При этом власти Сирии информацию о химической атаке назвали сфабрикованной.

По данным правозащитников, с начала гражданской войны, с 2011 года, в Сирии подконтрольные президенту Башару Асаду силы применяли химическое оружие 215 раз.