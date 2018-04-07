В Германии фургон въехал в толпу пешеходов, есть жертвы (видео)

18:39, 07 апреля 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Как сообщает ВВС, пока правоохранители не называют точное количество погибших.

Кроме того, по информации полиции, около 30 человек травмированы.

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Местных жителей просят избегать этого района. На месте инцидента ведется спецоперация.

По словам представителя правоохранительных органов, после совершения наезда вероятный нападавший - водитель транспортного средства застрелился.

Также издание Rheinische Post сообщает, что в результате наезда погибли три человека, еще 30 получили ранения различной тяжести, пишет ТСН.ua.

Отмечается, что шесть человек находятся в очень тяжелом состоянии с опасными для жизни травмами. Полиция разыскивает еще двух вероятных подозреваемых.

Среди версий, которые рассматривает полиция, есть и террористический акт.

Как сообщал УНИАН, в последнее время наезды грузовиков на толпы в разных городах мира стали довольно частым явлением. Так, только в Германии сначала в декабре 2016 году в Берлине грузовик въехал в толпу на рождественской ярмарке. В результате погибли 12 человек, еще 49 получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство".

Через несколько месяцев на юго-западе Германии в Гейдельберге автомобиль врезался в толпу на центральной площади города, три человека получили травмы.

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Теги: #Германия#фургон въехал в людей