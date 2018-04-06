В пятницу США могут ввести новые санкции против магнатов Путина

По его словам, окончательное решение по числу россиян еще не принято.

Новые санкции, которые на этой неделе против Кремля планирует ввести администрация президента США Дональда Трампа, коснутся от шести до 10 российских олигархов. Об этом 5 апреля агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на неназванного американского чиновника.

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По его словам, окончательное решение по числу россиян еще не принято.

По данным агентства Reuters, о новых ограничительных мерах в отношении магнатов, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину, должны объявить 5 апреля; по информации The Washington Post – 6 апреля.

Напомним, президент США Дональд Трамп на год продлил санкции, связанные с кибератаками. Также в связи с отравлением экс-разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании США выслали 60 российских дипломатов.