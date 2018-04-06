В пятницу США могут ввести новые санкции против магнатов Путина

07:56, 06 апреля 2018
Мир
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Иллюстрация REUTERS

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По его словам, окончательное решение по числу россиян еще не принято.

По данным агентства Reuters, о новых ограничительных мерах в отношении магнатов, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину, должны объявить 5 апреля; по информации The Washington Post – 6 апреля.

Напомним, президент США Дональд Трамп на год продлил санкции, связанные с кибератаками. Также в связи с отравлением экс-разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании США выслали 60 российских дипломатов.

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Теги: #санкции против РФ