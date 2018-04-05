Советники уговорили Трампа не спешить выводить войска из Сирии

21:49, 05 апреля 2018
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Как передает Русская служба Би-би-си, переменить решение Трампа уговорили советники, аргументировав это тем, что экстремистская группировка "Исламское государство", если ее не сдерживать, может перегруппировать свои силы и активизироваться.

В среду в Белом доме заявили, что военное присутствие США в Сирии скоро закончится, но конкретных сроков вывода войск не назвали. Как говорилось в заявлении, группировка ИГ почти полностью уничтожена, и США проконсультируется с союзниками по поводу дальнейших действий.

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Как заявил в среду в беседе с американским телеканалом Эн-би-си оставшийся анонимным сотрудник Белого дома, на заседании во вторник Трамп все же согласился оставить войска в Сирии на неопределенный срок. Президент был, мягко говоря, не очень этому рад, добавил источник Эн-би-си.

Силы США в Сирии насчитывают около двух тысяч военных. В борьбе с ИГ они содействуют альянсу курдских отрядов народного ополчения и сил арабской оппозиции, известному как Демократические силы Сирии.

За последние три года при поддержке ВВС США Демократические силы Сирии отбили у ИГ несколько десятков тысяч квадратных километров территории.

Представители действующей в Сирии коалиции под предводительством США утверждают, что экстремисты из ИГ потеряли контроль над 98% территории, которую когда-то удерживали в Сирии и Ираке. Однако группировка не побеждена полностью, подчеркивают они.

Командующий вооруженными силами США на Ближнем Востоке генерал Джозеф Уотел заявил во вторник на пресс-конференции: "Самое сложное, я думаю. впереди, а именно, стабилизация этих районов, консолидация отвоеванного, помощь людям, которые хотят вернуться в свои дома, долгосрочные вопросы восстановления и другие вещи, которыми нужно будет заняться".

В январе Рекс Тиллерсон, пребывавший тогда на посту главы госдепа, заявил, что США будут сохранять военное присутствие в Сирии в течение неопределенного срока, чтобы обеспечить окончательное поражение ИГ, противодействовать влиянию Ирана и покончить с семилетней войной в стране.

Тиллерсон добавил, что США не могут позволить себе повторить ошибку 2011 года, когда ранний вывод войск из Ирака позволил иракской ветви "Аль-Каиды" выжить и со временем превратиться в ИГ.

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Теги: #Трамп#война в Сирии