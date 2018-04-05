Советники уговорили Трампа не спешить выводить войска из Сирии

Боевики ИГ потеряли контроль над 98% территории, которую когда-то удерживали в Сирии и Ираке. Однако группировка не побеждена полностью.

Президент США Дональд Трамп не будет выводить американских военных из Сирии немедленно, несмотря на данное на прошлой неделе обещание, что США очень скоро оттуда уйдут.

Как передает Русская служба Би-би-си, переменить решение Трампа уговорили советники, аргументировав это тем, что экстремистская группировка "Исламское государство", если ее не сдерживать, может перегруппировать свои силы и активизироваться.

В среду в Белом доме заявили, что военное присутствие США в Сирии скоро закончится, но конкретных сроков вывода войск не назвали. Как говорилось в заявлении, группировка ИГ почти полностью уничтожена, и США проконсультируется с союзниками по поводу дальнейших действий.

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Как заявил в среду в беседе с американским телеканалом Эн-би-си оставшийся анонимным сотрудник Белого дома, на заседании во вторник Трамп все же согласился оставить войска в Сирии на неопределенный срок. Президент был, мягко говоря, не очень этому рад, добавил источник Эн-би-си.

Силы США в Сирии насчитывают около двух тысяч военных. В борьбе с ИГ они содействуют альянсу курдских отрядов народного ополчения и сил арабской оппозиции, известному как Демократические силы Сирии.

За последние три года при поддержке ВВС США Демократические силы Сирии отбили у ИГ несколько десятков тысяч квадратных километров территории.

Представители действующей в Сирии коалиции под предводительством США утверждают, что экстремисты из ИГ потеряли контроль над 98% территории, которую когда-то удерживали в Сирии и Ираке. Однако группировка не побеждена полностью, подчеркивают они.

Командующий вооруженными силами США на Ближнем Востоке генерал Джозеф Уотел заявил во вторник на пресс-конференции: "Самое сложное, я думаю. впереди, а именно, стабилизация этих районов, консолидация отвоеванного, помощь людям, которые хотят вернуться в свои дома, долгосрочные вопросы восстановления и другие вещи, которыми нужно будет заняться".

В январе Рекс Тиллерсон, пребывавший тогда на посту главы госдепа, заявил, что США будут сохранять военное присутствие в Сирии в течение неопределенного срока, чтобы обеспечить окончательное поражение ИГ, противодействовать влиянию Ирана и покончить с семилетней войной в стране.

Тиллерсон добавил, что США не могут позволить себе повторить ошибку 2011 года, когда ранний вывод войск из Ирака позволил иракской ветви "Аль-Каиды" выжить и со временем превратиться в ИГ.