В Польше на 20% уменьшат зарплату депутатам, чтобы уладить скандал

На фоне скандала из-за премий для чиновников польским депутатам сократили зарплаты на 20%.

В Польше на фоне скандала из-за премий для чиновников объявили о сокращении зарплат депутатов на 20%, в то же время другие чиновники пожертвуют средства на благотворительность.

Как передает Европейская правда, об этом после заседания политического комитета правящей партии "Право и справедливость" и неофициальной встречи президента "ПиС", спикера Сейма, премьер-министра и министров объявил глава руководящей партии Ярослав Качиньский.

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Кроме того, министры и государственные секретари до середины мая передадут свои премии благотворительной организации Каритас. Такое решение было объявлено на фоне скандала в Польше вокруг премий, которые получили члены правительства.

"Будет намного, намного скромнее", - объявил Качиньский. "Если кто-то не поддержит решение о снижении зарплаты политикам, он потеряет шанс на место в избирательном списке, он потеряет шанс для дальнейшего участия в политике", - сказал президент "ПиС".

Кроме того, правящая партия будет инициировать ограничения для войтов, бурмистров, мэров, старост и их заместителей, а также выступит за отмену каких-либо дополнительных льгот для руководителей государственных компаний.

По словам Качиньского, соответствующие законопроекты будут представлены если не в ближайшее, то перед следующим заседанием Сейма. "Мы хотим завершить весь процесс в течение двух месяцев", - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, ранее в МИД Польши заявили об ощутимом оживлении российских спецслужб в стране.