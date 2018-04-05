В Кремле заявили, что "в России нет олигархов"

Песков сказал об этом, когда один из журналистов попросил прокомментировать информацию о допросе, на который в США пригласили нескольких российских олигархов.

В Кремле считают, что время, когда в России были олигархи, уже прошло.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Фразу "российские олигархи" считаем неуместной. Давно прошло то время, когда в России были олигархи, в России нет олигархов", — сказал он.

Песков сказал об этом, когда один из журналистов попросил прокомментировать информацию о допросе, на который в США пригласили нескольких российских олигархов.

Читайте такжеПесков заявил, что США принудили Россию к "дипломатической войне"

"Вы знаете, что ситуация достаточно непростая в целом, она очень напряженная и поэтому, конечно, руководствоваться сообщениями СМИ мы не можем", — ответил затем Песков на вопрос сотрудника прессы. По его словам, от представителей крупного бизнеса не поступало информации о допросах в США.

Также он предложил дождаться "или событий, или официальных заявлений".

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил о том, что команда спецпрокурора по делу о российском вмешательстве Роберта Мюллера допросила нескольких состоятельных российских бизнесменов.