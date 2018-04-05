СМИ: Трамп хочет свернуть военную кампанию США в Сирии в течение шести месяцев

Трамп на совещании со своими советниками дал понять, что его терпение иссякает, добавил еще один источник.

Президент США Дональд Трамп планирует свернуть военную кампанию в Сирии и вывести войска из страны.

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Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники в Белом доме. Трамп формально не объявлял о желании вернуть домой около 2 тыс. американских солдат из Сирии, но заявил, что войска будут выведены, как только уничтожат последних боевиков ИГ, рассказали агентству три источника. По их словам, американский президент хочет свернуть кампанию в течение шести месяцев.

Во вторник, 3 апреля, Трамп на совещании со своими советниками дал понять, что его терпение иссякает, добавил еще один источник.

При этом, подчеркивает агентство, президент США в своем желании оставить Сирию одинок. В частности, Пентагон, Госдепартамент и ЦРУ серьезно обеспокоены возможными последствиями подобного шага.

По оценке Пентагона, боевики «Исламского государства» потеряли около 98% территории, которую они удерживали в Ираке и Сирии.

При этом военные предупреждают, что эти районы могут быть вновь захвачены, если страны, входящие в международную коалицию, не предпримут усилий по нормализации жизни мирных граждан и восстановлению инфраструктуры. По данным агентства Reuters, советники президента США считают, что американские войска должны остаться в регионе «как минимум в течении нескольких лет».