Трамп подтвердил намерение вывести американские войска из Сирии

Он добавил, что США не получили ничего, кроме смерти и разрушений после инвестиций на Ближний Восток

Во вторник на совместной пресс-конференции Белого дома с президентами стран Балтии президент США Дональд Трамп подтвердил свое намерение вывести американские войска из Сирии и отправить войска на южную границу с Мексикой.

Об этом сообщает CBS News. "Я хочу выйти (из Сирии, - ред.). Я хочу вернуть наши войска домой, я хочу начать восстановление нашей нации", - сказал Трамп.

По его словам принимать решение будут очень быстро, согласовывая его с союзниками.

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Как сообщалось, президент Дональд Трамп заявил своим советникам, что собирается настаивать на выводе американских военнослужащих из Сирии.

По оценке Пентагона, боевики «Исламского государства» потеряли около 98% территории, которую они удерживали в Ираке и Сирии. При этом военные предупреждают, что эти районы могут быть вновь захвачены, если страны, входящие в международную коалицию, не предпримут усилий по нормализации жизни мирных граждан и восстановлению инфраструктуры.

По данным агентства Reuters, советники президента США считают, что американские войска должны остаться в регионе «как минимум в течении нескольких лет».

В настоящее время в Сирии находятся около 2 тыс. американских военнослужащих.