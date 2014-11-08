Суд частично снял обвинения с испанской принцессы

Дело касается некоммерческого фонда "Noos", которым руководил муж принцессы Кристины, передает ВВС Украина.

Кристина де Бурбон является сестрой короля Филиппа VI.

Адвокаты принцессы Кристины заявляют, что полностью убеждены в ее невиновности.

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Напомним, в начале 2014 года принцессу Кристину вызвали в суд Майорки для предъявления обвинений в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и других финансовых преступлениях за деятельности ее мужа герцога Иньяки Урдангарина.