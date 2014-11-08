Суд частично снял обвинения с испанской принцессы
01:51, 08 ноября 2014Мир
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В Испании Верховный суд в Пальма-де-Майорка оставил в силе выдвинутые против принцессы Кристины обвинения в налоговом мошенничестве и снял обвинения в отмывании денег
REUTERS
Дело касается некоммерческого фонда "Noos", которым руководил муж принцессы Кристины, передает ВВС Украина.
Кристина де Бурбон является сестрой короля Филиппа VI.
Адвокаты принцессы Кристины заявляют, что полностью убеждены в ее невиновности.
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Напомним, в начале 2014 года принцессу Кристину вызвали в суд Майорки для предъявления обвинений в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и других финансовых преступлениях за деятельности ее мужа герцога Иньяки Урдангарина.
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