"Не предпринимала никаких мер": задержана еще одна подозреваемая по делу о пожаре в Кемерово

08:00, 30 марта 2018
Мир
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REUTERS

Об этом сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко, передает "РИА Новости".

"Сегодня задержана генеральный директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлия Богданова. Именно этому предприятию принадлежало здание торгового центра, в котором 25 марта произошел пожар, повлекший человеческие жертвы", - заявила она.

В ходе следствия установлено, что Богданова, будучи ответственной за соблюдение пожарной безопасности, неоднократно получала уведомления от подчиненных о недостатках системы противопожарной безопасности. При этом она, занимаясь лишь сдачей в аренду новых торговых площадей, не предпринимала никаких мер к устранению недостатков.

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В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).

Как сообщал УНИАН, пожар в ТРЦ в Кемерово произошел 25 марта. По информации МЧС РФ, он начался на четвертом этаже, где размещены кинотеатр и детские игровые площадки.

По последним официальным данным, погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе много детей. Очевидцы утверждают, что жертв гораздо больше. Родственники погибших заявляют, что в результате пожара погиб 41 ребенок.

Следственный комитет РФ сообщил о «вопиющих нарушениях» противопожарной безопасности. Возбуждено уголовное дело.

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Теги: #пожар#Россия#Кемерово