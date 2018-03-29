Макрон в мае посетит Россию для встречи с Путиным (видео)
20:34, 29 марта 2018Мир
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Поездка на Международный экономический форум в Санкт-Петербург все еще значится в графике Макрона.
Макрон едет к Путину. Визит запланирован на конец мая
Президент Франции Эммануель Макрон посетит Россию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом говорится в сюжете ТСН. Визит запланирован на конец мая. Сегодня глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан подтвердил, что поездка на Международный экономический форум в Санкт-Петербург все еще значится в графике Макрона.
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Ранее сообщалось, что "нормандская четверка" рассмотрит пути ускорения реализации Минских договоренностей в ближайшие месяцы.
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