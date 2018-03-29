Макрон в мае посетит Россию для встречи с Путиным (видео)

Поездка на Международный экономический форум в Санкт-Петербург все еще значится в графике Макрона.

Президент Франции Эммануель Макрон посетит Россию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом говорится в сюжете ТСН. Визит запланирован на конец мая. Сегодня глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан подтвердил, что поездка на Международный экономический форум в Санкт-Петербург все еще значится в графике Макрона. Читайте такжеВо Франции умер полицейский, который обменял себя на заложников во время теракта в Требе Ранее сообщалось, что "нормандская четверка" рассмотрит пути ускорения реализации Минских договоренностей в ближайшие месяцы.

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