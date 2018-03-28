Трагедия в Кемерово: ответственный за пожарную сигнализацию в ТЦ электрик был поваром по образованию

Мужчина рассказал, что раньше работал в организации, которая занималась пожаротушением, и все навыки получил, общаясь с инженером этой организации.

Александр Никитин, который занимался обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ "Зимняя вишня", при пожаре в которм погибли 64 человека, не имел профильного образования.

Об этом сообщил в суде представитель прокуратуры, передает "Интерфакс".

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"По профессии он - повар-кондитер, из-за отсутствия необходимых знаний сигнализация (ложно, - ред.) срабатывала постоянно", - сказал прокурор.

Он отметил, что Никитин указал при допросе, что раньше работал в организации, которая занималась пожаротушением, и все навыки получил, общаясь с инженером этой организации.

Также сторона защиты заявила, что у них есть документы, подтверждающие наличие у Никитина профессиональных навыков.

Как сообщал УНИАН, пожар в ТРЦ в Кемерово произошел 25 марта. По информации МЧС РФ, возгорание возникло на четвертом этаже, где размещены кинотеатр и детские игровые площадки. По последним данным, в результате пожара погибли как минимум 64 человека, в том числе много детей, а также 200 животных из контактного зоопарка.