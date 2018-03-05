На парламентских выборах в Италии лидируют правоцентристы с Берлускони

Входящая в коалицию партия бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони «Вперед Италия» набирает 14,28% голосов, в рамках коалиции лидирует партия «Лига» с 18,37% голосов.

Коалиция правоцентристских партий Италии лидирует с 37,56% голосов на выборах в сенат, следует из данных МВД. Читайте такжеКонтрсистемная партия побеждает на выборах в Италии - экзит-пол Входящая в коалицию партия бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони «Вперед Италия» набирает 14,28% голосов, в рамках коалиции лидирует партия «Лига» с 18,37% голосов. Партия «Движение 5 звезд» заняла второе место с 31,46% голосов, став партией, показавшей лучший результат на выборах.

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