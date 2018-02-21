Неподалеку от главной арены Олимпийских игр открыли фестиваль ледяных скульптур (видео)
12:55, 21 февраля 2018Мир
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До завершения Олимпийских игр в Пхенчхане осталось всего 5 дней.
Неподалеку главной арены Олимпийских игр открыли фестиваль ледяных скульптур
Неподалеку от главной арены Олимпийских игр открыли фестиваль ледяных скульптур.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
До завершения Олимпийских игр в Пхенчхане осталось всего 5 дней. Поэтому туристы спешат не просто посмотреть соревнования, но и познакомиться с туристическими прелестями.
Как сообщал УНИАН, официальный сайт Международного олимпийского комитета оригинально высмеял кольцо, которое не раскрылось, во время открытия Олимпиады-2014 в Сочи.
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