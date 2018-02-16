В Москве под посольствами европейских стран находят конверты с ядом

В общем такие конверты были найдены под 13-ю дипломатическими представительствами.

Под посольством Польши в Москве нашли конверт с неизвестным порошкообразным веществом.

Такие же конверты находили также под польствами Венгрии, Франции, Румынии, Голандіїї, Чехии, сообщает Polskie Radio. В польском посольстве сразу делом занялись службы охраны.

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"Из соображений безопасности мы не будем комментировать это дело", - сказал изданию пресс-секретарь представительства Польши Лука Цудны.

Как сообщает издание, в целом такие конверты были найдены под 13-ю дипломатическими представительствами. Про каждый такой случай дипломаты сообщили в российскую полицию.

Согласно экспертизе, в конвертах находилась вещество, используемое в хозяйстве и ветеринарии для травли насекомых.

Как сообщал УНИАН, жену старшего сына президента США Ванессу Трамп госпитализировали 12 февраля, после того, как она вскрыла конверт с неизвестным белым порошком.