Швеция приостановила военное сотрудничество с Россией

Об этом говорится в опубликованном проекте бюджета нового правительства королевства, передает ТАСС.

"Правительство решило не продлевать действие плана совместных мероприятий с Россией, регулирующего сотрудничество между вооруженными силами стран. Это означает, что сотрудничество шведских ВС с Россией приостановлено", - сообщается в документе.

Правительство королевства утверждает, что российские военные "действуют все более вызывающе в регионе Балтики", где имели место "нарушения территориальной целостности стран" региона.

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Напомним, в пятницу шведские войска начали масштабную разведывательную операцию в Балтийском море в 50 километрах от Стокгольма по поиску "иностранной подводной активности".

Как сообщают шведские СМИ, разведывательная операция началась после того, как Национальное управление радиозащиты Минобороны Швеции выявило радиосигнал на русском языке.