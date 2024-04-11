Черник добавил, что как только Украина начнет этим заниматься, скрыть этот процесс будет невозможно.

Теоретически Украина может восстановить свой ядерный потенциал и создать ядерное оружие. Однако это довольно дорогостоящий процесс и он имеет много нюансов.

Об этом заявил в интервью "24 каналу" военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник. При этом он подчеркнул, что выступает против этого, и такое его мнение не нравится многим "коллегам по цеху".

По словам полковника запаса, прежде всего для восстановления ядерного потенциала надо обогатить плутоний. То есть из металлизированного 235-го плутония довести его до 238-го, а затем там образуется 239-й. Эксперт отметил, что это невероятно сложная процедура.

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"Когда работала программа "Манхэттен", то американцы по тем временам затратили на нее 2,5 миллиарда долларов. Конечно, они пошли на получение плутония не через атомный реактор. Хотя первый атомный реактор они, кстати, построили вручную. Реально, вручную на стадионе в графитовые стержни позакладывали металлизированный уран. И начали изучать, как это все работает. А добыли его диффузным способом. Это очень сложная тема. Там много переменных. То есть надо прежде всего добыть этот плутоний. Он у нас был. Если бы мы его сохранили... Вот, условно, на эту минуту у нас есть оружейный плутоний. Это один разговор. А становиться на путь его добычи? Идти по иранскому пути? Мы точно не пойдем. Мы не иранцы, мы не персы. Совсем другой менталитет; совсем другая мировоззренческая позиция", – пояснил он.

Черник добавил, что как только Украина начнет этим заниматься, скрыть этот процесс будет невозможно, поскольку это надо делать на атомных электростанциях. Информация просочится, и "наши союзники поставят вопрос ребром".

"А теперь опять же, а какое нам ядерное оружие надо? Держать опять под прицелом Америку? Для чего? Было бы интересно иметь несколько тактических ядерных боеголовок? Интересно. Но еще раз скажу, просто мне трудно понять механику выполнения этого решения. Даже, условно, есть политическая воля; даже, условно, есть производственная мощность; даже, условно, есть деньги. Как только это станет объективной реальностью, то нам немедленно все, кто только сможет, будут в этом препятствовать. Возникает вопрос. А выдержим ли мы сами? Если бы мы его сумели сохранить на тактическом уровне, что тоже дискуссионно. Потому что, могли бы мы те ядерные снаряды держать? То, возможно, да. Но у нас самой технологии на эту минуту нет", – добавил эксперт.

Черник отметил, что создать ядерное оружие теоретически можно, поскольку в Украине есть атомные электростанции.

"Однако не вижу коэффициента полезности приложения именно такого способа действия. Разве что за одним единственным исключением. Как по израильскому опыту – что это будет санкционировано главным нашим союзником Соединенными Штатами. Если так, на эту минуту звучит фантастически, но с чем Господь не шутит", – резюмировал он.

Ядерное оружие в Украине: что говорят эксперты

Военный эксперт Олег Жданов считает, что у Украины есть научно-технологический потенциал для создания ядерного вооружения разного типа – как тактического, так и стратегического. По его словам, мы можем самостоятельно производить и обогащать уран.

"Самое главное – у нас есть сырье. И Украина, если будет политическое решение, может стать страной с замкнутым циклом производства – от добычи урана до производства ядерного вооружения", – сказал он.

Стоит отметить, что, по мнению Петра Черника, в прошлом Украина не могла не отдать свое ядерное оружие. Он отметил, что у нас в основном было стратегическое оружие ядерного назначения, и ракеты Р-36М были направлены на США.

"Если держать саму ракету мы еще могли, то самое сложное – это содержание ядерной боеголовки. Там сверхсложный механизм запуска. Его надо постоянно обслуживать. Это очень сложная инженерная технология. Все, что обслуживает ядерные боеголовки, было сконцентрировано в России", – пояснил полковник запаса.

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